دبلوماسيون عرب يطالبون "تراس" بعدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس

العالم-اوروبا

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن بعض الدبلوماسيين العرب قالوا في رسالتهم أن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر أن تكتمل هذا العام تحت التهديد.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تعترض مجموعة متوقعة من الدول الموالية للفلسطينيين الممثلة في لندن على نقل السفارة المقترح، لكن الرسالة التي أرسلها الدبلوماسيون العرب حظيت بتأييد جميع الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تدعم اتفاقيات التطبيع الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2020.

وبهذا الصدد قال السفير السلطة الفلسطينية لدى لندن، حسام زملط: "أي نقل للسفارة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة. إنه يقوض حل الدولتين ويؤجج وضعا متقلبا بالفعل في القدس وبقية الأراضي المحتلة وبين المجتمعات في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. هذا القرار سيكون كارثيا".