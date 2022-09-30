الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير السوري لعون: سوريا لا تعطل عودة أبنائها اليها

السفير السوري لعون: سوريا لا تعطل عودة أبنائها اليها
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

عرض الرئيس اللبنانی العماد ميشال عون،مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، لا سيّما ما يتّصل بإوضاع النازحين السوريين في لبنان في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجيا الى بلادهم.

العالم - لبنان

وفي تصريح له، لفت السفير السوري الى انه "تطرقنا خلال اللقاء الى عدد من المواضيع التي تهم البلدين، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، وخصوصا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، والتي نشهد اليوم اكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما وأن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك واتخذت الاجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة".

واعتبر علي ان "ما يهمنا في هذا السياق ان تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على اتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها اليها. وهذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة."

وأضاف: "نحن نرى بأن ما يساعد على تسريع العودة ان المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للأخوة النازحين في لبنان، لو دفعت الى العائدين في سوريا فإن النتائج ستكون أفضل، وان قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية."

وردا على سؤال، أشار السفير علي الى ان من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، "سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن سيادة الرئيس الأسد والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قل أشخاص. إضافة الى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها اليها وهي جادّة في إستقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم."

وتمنى السفير السوري ان يصار الى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة "تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتساعد في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج الى تعاون بين حكومتي البلدين".

روابط ذات صلة

ماذا أفرزت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟

أفق تشكيل الحكومة في لبنان ليس مقفلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لجنة حقوقية: انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين السياسيين في سجن بيتونيا

أزمة اقتصادية وبرنامج إصلاحي للحكومة.. إلى أين وصلت مفاوضات 'تونس' مع صندوق النقد الدولي؟

اتفاق أوروبي بشأن اتخاذ تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

شاهد.. تشييع جثماني الشهيدين الطفل ريان والشاب أبو شحام

بالفيديو.. عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الفتيات بجامعة كابل الأفغانية

بالفيديو.. رد فعل أوكرانيا بعد إنضمام 4 مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي رسميا