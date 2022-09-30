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أفغانستان.. هجوم جديد على معهد تعليمي وتقدم كبير للمعارضة في الانتخابات الكويتية

أفغانستان.. هجوم جديد على معهد تعليمي وتقدم كبير للمعارضة في الانتخابات الكويتية
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الأول لهذه الليلة.. التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى.

العالم - بانوراما

وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر نفسه داخل مؤسسة تعليمية كانت تجري اختبارا لقبول الطلاب الجدد، هذا ويستمر مسلسل استهداف اقلية الهزارة الافغانية بشكل ممنهج ما يطرح اسئلة عن التوقيت والاهداف.

وفي ملفه بانوراما الثاني يتناول: تحقيق المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على ستين بالمئة من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.

وبموجب نتائج الانتخابات حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الـ50، بينما خسر عشرون نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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