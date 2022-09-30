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السيسي يصدر توجيهات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر

السيسي يصدر توجيهات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سفير قطر في مصر، سالم بن مبارك آل شافي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - مصر

وأكد السفير القطري سعادته البالغة بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، خلال عام واحد، منذ توليه منصب السفير، من تطورات إيجابية، خاصة ما تم من زيارتين على مستوى القمة؛ الأولى قام بها إلى مصر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والثانية قام بها إلى الدوحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وحول العلاقات المصرية القطرية، أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر.

وأضاف مدبولي أنه يتابع بصفه شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين، وسيتم تذليل أية عقبات تواجههم، مُبديًا ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصري - قطري في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

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