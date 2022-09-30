حوالى 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة لإجراء انتخابات مبكرة

العالم- أوروبا

وذكرت منظمة العريضة، دارين تشارلزوورث، عبر موقع البرلمان: "دعوة لإجراء انتخابات عامة فورية حتى يتمكن الناس من تحديد من يجب أن يقودنا خلال الأزمات غير المسبوقة التي تهدد المملكة المتحدة".

وأضافت تشارلزوورث أنّ الفوضى "التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة غير مسبوقة"، وأن المملكة المتحدة نفسها قد لا تكون موجودة كما يعرفها العالم حيث تسعى اسكتلندا إلى الاستقلال."

وتابعت تشارلزوورث أنّ "هذه هي أعظم مجموعة من التحديات التي رأيناها في حياتنا، دعوا الناس يقررون من يقودنا خلال هذا الاضطراب".

وستستمر عملية التوقيع على العريضة حتى 28 كانون الثاني/يناير عام 2023، ويفترض أن ينظر البرلمان في الأمر إذا وقعت بالفعل من قبل أكثر من 100 ألف شخص. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه مطلع 2025.

في غضون ذلك، يتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لإطلاق تصويت بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء ليز تروس بشأن خطة الدعم الجديدة لاقتصاد البلاد، حسبما أفادت محطة "سكاي نيوز"، قبل أيام، نقلاً عن مشرع بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته.