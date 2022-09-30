الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حوالى 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة لإجراء انتخابات مبكرة

حوالى 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة لإجراء انتخابات مبكرة
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

وقّع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا عن خطة الحكومة الجديدة، وسط أزمات اقتصادية غير مسبوقة تهدد بريطانيا.

العالم- أوروبا

وذكرت منظمة العريضة، دارين تشارلزوورث، عبر موقع البرلمان: "دعوة لإجراء انتخابات عامة فورية حتى يتمكن الناس من تحديد من يجب أن يقودنا خلال الأزمات غير المسبوقة التي تهدد المملكة المتحدة".

وأضافت تشارلزوورث أنّ الفوضى "التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة غير مسبوقة"، وأن المملكة المتحدة نفسها قد لا تكون موجودة كما يعرفها العالم حيث تسعى اسكتلندا إلى الاستقلال."

وتابعت تشارلزوورث أنّ "هذه هي أعظم مجموعة من التحديات التي رأيناها في حياتنا، دعوا الناس يقررون من يقودنا خلال هذا الاضطراب".

وستستمر عملية التوقيع على العريضة حتى 28 كانون الثاني/يناير عام 2023، ويفترض أن ينظر البرلمان في الأمر إذا وقعت بالفعل من قبل أكثر من 100 ألف شخص. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه مطلع 2025.

في غضون ذلك، يتخذ المشرعون البريطانيون خطوات لإطلاق تصويت بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء ليز تروس بشأن خطة الدعم الجديدة لاقتصاد البلاد، حسبما أفادت محطة "سكاي نيوز"، قبل أيام، نقلاً عن مشرع بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته.

روابط ذات صلة

بريطانيا..أصابع الملك الجديد تشغل بال رواد الإنترنت على سلامته!

ارتفاع الأسعار يضر بنمو اقتصاد بريطانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

سوريا: مقتل واصابة 15 عنصراً من 'النصرة' بغارة روسية

وزير خارجية أميركا: سنحاسب أي شخص أو هيئة أو دولة تدعم انضمام المناطق لروسيا

حوالى 200 ألف بريطاني يوقعون عريضة لإجراء انتخابات مبكرة

أكادميو بريطانيا يطالبون بالضغط على السعودية للإفراج عن 'معتقلة الرأي' سلمى الشهاب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-09-2022