المؤتمر الدولي الـ5 للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين في طهران

العالم - مراسلون

في قلوب هؤلاءحضر محمد الدرة في طهران خلال المؤتمر الدولي الخامس للتضامن مع الأطفال والشباب الفلسطينيين.

أربعون ناشطا ثقافيا وسياسيا من أنحاء العالم أعادوا قصة الشهيد محمد ليأكدوا على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمسلمين.

ويثبتوا وحشية الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعوب.

وأكد حسن أختري رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني أن :"اقامة مثل هذا المؤتمر في هذه الظروف الجمهورية الاسلامية ان تدل على شيء تدل على اهتمام الجمهورية الاسلامية قيادة وشعبا بقضية فلسطين واهميتها وضرورة الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية".

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