السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر يوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

والخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد بعد ساعات على مغادرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية، حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح.

وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيئول بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" أو ما يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" في "بيونغ يانغ" بين الساعة 6:10 و6:20 مساء، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا عشية زيارة هاريس إلى سيول

بيونغ يانغ قد تشارك بتدريبات عسكرية تستضيفها بكين وموسكو

البيت الأبيض: مستعدون للمفاوضات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

جيش بوركينا فاسو يطيح بقائده من حكم البلاد في انقلاب داخلي

روسيا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي

في حوار خاص مع "إرنا".. اميرعبداللهيان: طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم

كنعاني: تاريخ الكيان الصهيوني حافل بالإرهاب والدمار وقتل الأطفال

أمير عبداللهيان يثمن جهود وزيري خارجية عمان والعراق للإفراج عن حاج إيراني محتجز بالسعودية