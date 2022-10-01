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تقارير صحفية عبرية تشعل غضب العمانيين

تقارير صحفية عبرية تشعل غضب العمانيين
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

مع تداول مزعم صحيفة عبرية، عن وجود تقدم في الاتصالات بين مسقط وتل أبيب لفتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية، أعاد ناشطون في سلطنة عمان تفعيل وسم “عمانيون ضد التطبيع”، ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على “تويتر”، وعبروا من خلاله رفضهم التام لمثل هذه الخطوة.


وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد زعمت أن هناك تقدما في الاتصالات بين كل من سلطنة عمان والكيان الإسرائيلي ييتيح للطائرات الإسرائيلية استخدام المجال الجوي العماني.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال نجاح تلك الاتصالات، فإنها ستشمل السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء سلطنة عمان، موضحة أنه سبق لمسقط أن رفضت السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من قبل، مشيرة الى أنه في حال موافقة سلطنة عمان على السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من وإلى تل أبيب، فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير إضافة للطائرات الإسرائيلية من وإلى منطقة الشرق الأقصى، فضلا عن تخفيض الأسعار، خاصة بعد سماح السعودية بمثل هذه الخطوة.

ويرى خبراء أن لكيان الإسرائيلي يحاول ممارسة نفوذ على عُمان التي لها علاقات مباشرة معها، وكذلك من خلال جيرانها في الخليج الفارسي مثل الإمارات”، مشيرين الى أن الاتفاق السعودي على فتح المجال الجوي كان في الواقع بيانا فارغا لا معنى له، ما دامت سلطنة عمان لا توافق على خطوة مماثلة.

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تقارير صحفية عبرية تشعل غضب العمانيين

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