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مباحثات حول إعارة قطع أثرية سورية تضررت أثناء الحرب لترمم وتعرض في سلطنة عمان

مباحثات حول إعارة قطع أثرية سورية تضررت أثناء الحرب لترمم وتعرض في سلطنة عمان
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح اليوم مع أمين عام المتحف الوطني في سلطنة عمان الدكتور جمال بن حسن الموسوي النقاط المتعلقة بإعارة قطع أثرية سورية تضررت أثناء الحرب لترمم وتعرض في سلطنة عمان.

العالم-سوريا

كما استعرض الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الثقافة بدمشق إمكانية تجديد إعارة مخطوط ابن ماجد، في حين أبدى الجانب العماني رغبته بالتعاون واستمرار تقديم العون لترميم قطع فنية وقطع أثرية أخرى وإقامة معارض مشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما حمل الوفد العماني الذي يزور سورية حاليا نحو 25 قطعة أثرية سورية رممت في عمان وسيتم تسليمها لوزارة الثقافة.

ويأتي اجتماع اليوم الذي حضره رئيس قسم البريد والوثائق خالد المياحي والمهندسة هبة قادري من منظمة التراث الثقافي ايكروم عمان بهدف متابعة ما تم التوصل إليه عبر اتفاقية التعاون بين المديرية العامة للآثار والمتاحف والمتحف الوطني في عُمان، والوقوف على تفاصيل إنجاز المشاريع المتفق عليها لحماية الممتلكات الثقافية.

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مباحثات حول إعارة قطع أثرية سورية تضررت أثناء الحرب لترمم وتعرض في سلطنة عمان

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