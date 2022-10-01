أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 1 اكتوبر 2022

ايران ..

تقرير لوزارة الأمن للشعب يفضح خفايا مؤامرة كبرى وراء أحداث الفوضى الأخيرة .

وطن امروز ..

ايران تواصل ضرباتها الإنتقامية لمقرات الزمر الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي بإيران بكردستان العراق.

جوان ..

الضفة الغربية تقف على حافة الإنفجار إثر إستشهاد طفل فلسطيني على يد الإحتلال .

ارمان امروز ..

بوتين يعلن عن ضم أربع مناطق بأوكرانيا لروسيا وبايدن يهدد ويتوعد .

آرمان ملي ..

الناطق بإسم لجنة الطاقة الأوروبية يحذر من شتاء قاس بأوروبا في ظل نقص الغاز.

اطلاعات ..

فشل البرلمان اللبناني في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون .

خراسان ..

إستشهاد إثنين وثلاثين شخصا أغلبهم من الفتيات في تفجير إرهابي بمؤسسة تعليمية بكابول.

عصر ايرانيان ..

نتايج الإنتخابات البرلمانية بالكويت تكشف عن تغيير كبير في التركيبة النيابية .

قدس ..

الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للثورة البحرينية .. الإنتخابات البرلمانية كارثة للشعب البحريني.

مردم سالاري ..

البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأن مفاوضات إحياء الإتفاق النووي تواجه طريقا مسدودا .

سياست روز ..

برنامج الغذاء العالمي يحذر من بدء العد التنازلي لوقوع كارثة مجاعة رهيبة باليمن .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( سيناريوهان محتملان بعد ضم مناطق أوكرانية )..

تمخضت نتائج الاستفاءات في اربعة مناطق باوكرانيا تحت السيطرة الروسية عن تاييد الغالبية الساحقة من سكانها للانضمام لروسيا .

الرئيس الروسي وافق معلنا عن ضم هذه المناطق لروسيا الامر الذي بات يطرح تساؤلات جديدة عما سيحدث بعدها .في الواقع هناك سيناريوهين محتملين ..

"السيناريو الأول مواصلة الجيش الأوكراني الحرب لإستعادة هذه المناطق بالدعم الغربي وبالتالي إستخدام روسيا للسلاح الذري"

السيناريو الاخر , قبول الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي لحالة الامر الواقع في ظل تبلور قناعة لديه باستحالة امكانية استعادتها في ظل كابوس المخاوف من اندلاع حرب عالمية نووية.

وهذا يعني ان الامور قد تتجه وكاحتمال اكبر نحو الجلوس الى طاولة المفاوضات لايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية حسب الظروف الجديدة .

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها (التيار الصدري والإحباط)..

عقد البرلمان العراقي اول جلسة له اواخر الاسبوع الماضي بعد شهرين من توقف مهامه النيابية اثر اقتحام انصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والاعتصام فيه مطالبين بحله والى اخر قائمة مطالبات هذا التيار .

"البرلمان العراقي رفض إستقالة رئيسه وإنتخب نائبا جديدا للرئيس وسيواصل مهامه النيابية حسب تاكيدات القوى السياسية الرئيسية"

وحسب هذه القوى سيناقش مجلس النواب العراقي ترشيح الاطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة له لمحمد شياع السوداني لتشكيل حكومة جديدة, وهناك مؤشرات ايجابية اخرى تؤذن بقرب خروج العراق من الانسداد السياسي, بعد رفض المجلس الاعلى للقضاء طلب التيار الصدري بحل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة وكذلك رفض المحكمة الفدرالية طلب اعادة النظر في الموافقة على استقالات نواب التيار الصدري من مجلس النواب .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (إحياء الإتفاق النووي مرهون بتعاون كل الأطراف )..

ادلى المسؤول عن السياسية الخارجية جوزيب بوريل بتصريحات تتناقض تماما مع تاكيداته قبل ايام والتي وصف فيه الرد الايراني على المقترح الاوروبي بالمنطقية والايجابية. بوريل ادعى هذه المرة بأن ذلك الرد الايراني لايساهم في التوصل لاتفاق. كما طرح مزاعم غير واقعية تخدم هدف تصعيد الضغوط الامريكية والاوروبية على بلادنا.

"إن إيران تعاملت بمرونة وإيجابية في المفاوضات وقدمت العديد من المقترحات البناءة لكن المماطلات الأمريكية عرقلت التوصل للإتفاق"

ان التوصل لاتفاق خاص لاحياء الاتفاق النووي يتطلب وجود رغبة واقعية وارادة سياسية قوية في واشنطن وبروكسل, والمفاوضات لم تحمل اية مؤشرات عملية حول وجود مثل هذه الرغبة والارادة. فالغرب يتعمد تجاهل مطالبات ايران بالغراء الحظر وبتوفير ضمانات, ويحاول القاء مسؤولية تعثر المفاوضات على كاهل بلادنا مع ذلك.

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( فشل التيار الصدري في حل البرلمان ) ..

لم يستطع التيار الصدري تحقيق هدفه الداعي لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة حسب معاييره وشروطه التي طرحها بعد اقتحام انصاره للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب قبل شهرين .

الاربعاء الماضي شهد عقد مجلس النواب العراقي لاول جلسة له بعد كل تلك الاحداث, وقرر رفض استقالة رئيسه ومواصلة مهامه النيابية. .

"إن إستئناف النواب لمهامهم النيابية يعكس عزمهم على الإلتزام بمسؤولياتهم القانونية رغم كل ماجرى وكل تحركات التيار الصدري "

في الواقع العراق مقبل على دخول انفراجة سياسية قريبة وبالغة الاهمية, فالبرلمان سيحسم موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعندها سيتم تكليف شخصية سياسية متفق عليها لتشكسل حكومة جديدة, وكل المؤشرات تتحدث عن توافق سياسي حول مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني المعروف بنزاهته وخبراته الطويلة خلال كل المناصب الرسمية التي شغلها قبل ذلك.

ارمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها ( إحياء الإتفاق النووي وخطأ الحسابات )..

علىى الرغم من كل اجواء التفاؤل على مدى الاسابيع الاخيرة بقرب التوصل لاتفاق بمفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي, فأن المستجدات والمؤشرات الاخيرة لاتعكس وجود اية رغبة امريكية واقعية في دفع عجلة المفاوضات نحو خط النهاية لتحقيق هذا الهدف .

"إن تصريحات المسؤولين بالبيت الأبيض والكونغرس ومواقف الصحافة الأمريكية لا تدل على عزم أمريكا على ضمان نجاح المفاوضات "

فامريكا غارقة في هموم انتخابات الكونغرس النصفية بنوفمبر المقبل وفي التحديات المتزايدة للازمة الاوكرانية وباجواء التصعيدمع الصين.

وهكذا تضع واشنطن كل ما يرتبط بالاتفاق النووي الى ما بعد انتخابات الكونغرس النصفية, وعندها سيرتبط موقفها برؤية وقدرة من سيفوز بالاغلبية بالكونغرس وخاصة بمجلس الشيوخ, واية حسابات منذ الان على هذه النتائج او على السياسة التي سينتجها البيت الابيض تبعا لذلك قد لا تنطبق مع واقع ما قد سيحدث عندها .