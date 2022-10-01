السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"أوبك+" تعقد اجتماعا حضوريا في 5 أكتوبر للمرة الأولى منذ 2020

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت منظمة "أوبك" إن مجموعة "أوبك+" قررت عقد اجتماع حضوري للجنة المراقبة الوزارية وجميع رؤساء الحلف في فيينا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

العالم - أوروبا

وجاء في بيان المنظمة "سيعقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الثالث والثلاثون لوزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك شخصيا في أمانة أوبك في فيينا بالنمسا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وستعقد هذه الاجتماعات دون اتصال بالإنترنت للمرة الأولى منذ مارس 2020، عندما بدأ الوزراء الاجتماع عبر الفيديو بسبب انتشار جائحة "كوفيد -19".

تبدأ مجموعة "أوبك+" مناقشات حول خفض إنتاج النفط عندما تجتمع، الأسبوع المقبل، حيث يستمر الاقتصاد العالمي الهش في التأثير على أسعار الخام.

وقال مندوبون من الدول الأعضاء لوكالة "بلومبيرغ"، إن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة. ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها لتحديد مستويات الإنتاج في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.

تراجعت أسعار النفط بمقدار الخمس منذ أوائل أغسطس/ آب، حيث أصبحت البنوك المركزية أكثر تشددا، وأدى الإغلاق الوبائي إلى عرقلة الاقتصاد الصيني، ما يهدد مسار المكاسب الهائلة التي تمتعت بها السعودية وغيرها من المنتجين الرئيسيين هذا العام.

روابط ذات صلة

"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط في سبتمبر 2022

أمين عام "أوبك" الجديد: سنحافظ على توازن أسواق النفط

قبيل اجتماع "أوبك+".. أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

واشنطن تتوقع من أوبك زيادة إنتاج النفط في الأسابيع المقبلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

الرئيس الروسي يباشر بتصحيح مسار التاريخ

مظاهرات طلابية سلمية في عدد من الجامعات الايرانية 

الدفاع الألمانية: برلين لن تتمكن من الموافقة بمفردها على طلب أوكرانيا الجديد

ايران تندد بالتطهير العرقي الذي يقوم به الصهاينة في فلسطين المحتلة

’ذا هيل’: وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا