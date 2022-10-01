أعضاء الناتو يرفضون طلب لأوكرانيا يورطلهم في حرب عالمية ثالثة

العالم - الأزمة الأوكرانية

اوكرانيا تتوسل الناتو لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة، هكذا رد رئيس مجلس الامن الروسي دميتري مدفيديف، على اعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستتقدم بطلب الحصول على عضوية حلف شمال الاطلسي بشكل عاجل، بعد انضمام مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا إلى روسيا.

طلب كييف لم يلاقي الترحيب المرجو، حيث أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو جاءت في وقت غير مناسب، مضيفاً أن أفضل طريقة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي على الأرض، حسب تعبيره.

من جهته، أعلن الأمين العام لحلف 'الناتو' ينس ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية ولن يدخل في نزاع عسكري مباشر مع روسيا.

وقال ينس ستولتنبرغ:"لا تزال أبواب الناتو مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة؛ قرار العضوية يتخذه جميع الحلفاء بالإجماع. هدفنا الآن هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها. الناتو ليس جزءا من الصراع، لكننا نقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

المانيا علقت هي الأخرى على طلب زيلينسكي بالتاكيد على إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة وأن الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى 'الناتو'.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك:"نواصل دعم أوكرانيا حتى بالأسلحة الثقيلة، وضمان حقها في الدفاع عن النفس، لكننا نفعل كل ما هو ممكن حتى لا تنجذب دول أخرى وحلف شمال الأطلسي ككل إلى هذه الحرب".

ومع عدم التجاوب مع الطلب الاوكراني للتصعيد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بتوتين ان بلاده مستعدة لاستئناف عملية التفاوض اذا كانت كييف مهتمة بذلك.