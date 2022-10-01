رئيس وزراء ارمينيا: نتطلع للمزيد من تعزيز العلاقات مع ايران

العالم - ايران

وقد نشرت وسائل الاعلام الارمينية بينها وكالة «آرمن برس» تصريحات المسؤول الارميني الذي كان يتحدث مع هذه الوسائل بخصوص العلاقات بين ايران وارمينيا وموقف طهران حيال السيادة الوطنية لهذا البلد.

ولدى اجابته على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها ارمينيا لتعزيز العلاقات مع ايران مع الاخذ بعين الاعتبار دعم الاخيرة للسيادة الوطنية لهذا البلد بعد اعتداء جمهورية آذربيجان، أكد «باشينيان» وجود الشبه بين منظمة (CSTO) وايران بهذا الخصوص، فإنه من الواضح اتخاذ موقف سياسي موحد بين الجانبين.

وعن لقائه الرئيس " رئيسي " على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة قال: تربطنا مع ايران الكثير من مجالات التعاون، ولنا معها علاقات مكثفة ونلتقي معا ونجري اتصالات هاتفية نبحث خلالها اوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية.

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع بدء نشاط اول قنصل ايراني في مدينة كابان مركز محافظة سيونيك الارمينية «مرتضی عابدین ورامین» الذي باشر عمله بصورة رسمية عصر امس الجمعة بعد لقائه وزير الخارجية الارميني «آرارات میرزویان».

واعتبر وزير الخارجية الارميني لدى استقباله القنصل الايراني افتتاح القنصلية الايرانية في هذه المدينة تجليا حقيقيا لاهتمام ايران بتعزيز علاقاتها مع ارمينيا وجهودها للحفاظ على الامن والسلام في المنطقة.