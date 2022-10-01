وفود تركيا وفنلندا والسويد يجتمعون الشهر الجاري لمناقشة الانضمام للناتو

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وأضافت في تصريح صحفي لصحيفة "حريت" التركية: "نأمل أن يكمل أعضاء الناتو عملية دراسة طلبنا في أسرع وقت ممكن. في الوقت الحالي، لدينا نتيجة جيدة. هناك موافقات برلمانية متبقية: تركيا والمجر".

وقالت إن "الصورة التي لدينا تشير إلى تقدم ... لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن الاجتماع في أغسطس (26 أغسطس في هلسنكي) أظهر جوا إيجابيا وتم إحراز تقدم. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع القادم في أكتوبر".

وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عضوية السويد وفنلندا في الناتو أن أنقرة ستحافظ على موقفها المبدئي والحازم في هذا الخصوص، حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدولتان.

أما بخصوص اليونان، أوضح أردوغان أن تشجيع أثينا التي تسلح الجزر (في بحر إيجه)، لا يمت بصلة للعقل وروح التحالف، مشيرا إلى أن سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد.

وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتا على مذكرة أمنية في يونيو/ حزيران الماضي، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.