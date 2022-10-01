فصائل المقاومة تنعي الشهيد خالد دمدوم من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة

العالم ـ فلسطين

وقالت حركة المقاومة الاسلامية(حماس) في تصريح صحفي مساء السبت: إنّ دماء الشهداء تنادي أحرار شعبنا لرص الصفوف والانخراط في المقاومة، والاشتباك مع العدو بانتفاضة شاملة على امتداد أرض الوطن.

وبعثت التحية لأبناء شعبنا في القدس، وثوارنا الأبطال الذين يتصدون للاحتلال ببسالة وعنفوان، ويقفون سدّاً منيعاً أمام أطماعه بالمسجد الأقصى.

وأكدت أنّ هذه التضحيات والدماء الزكيّة ستشعل مسيرة التحرير والثورة حتى كنس الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو يواصل حربه المسعورة ضد شعبنا، كدليل واضح على حجم التخبط والارباك الذي يعيشه بفعل اتساع دائرة المواجهة.

وشددت على أن هذه الحرب العدوانية على شعبنا سوف ترتد على الاحتلال وبالاً وجحيماً، لأن المقاومين الأحرار لن يقبلوا بهذا الاستهتار والاستهانة بالدم الفلسطيني، وسوف يستمر شعبنا في مقاومته حتى النصر.

واعتبرت أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الأبرياء والمدنيين، تستوجب وحدة الموقف والميدان والعمل على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والجرائم المتصاعدة ضد أبناء شعبنا.

وتقدمت، بالتعزية والمواساة من عائلة الشهيد، ومن أهلنا المرابطين في القدس، سائلين الله أن يكون دمه لعنة على القتلة المجرمين ونوراً السائرين على درب المقاومة.

واستشهد الشاب فايز خالد دمدوم (18 عاما) إثر اصابته برصاص الاحتلال الحي في العنق ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة عقب ارتقاء الشاب فايز دمدوم برصاص الاحتلال