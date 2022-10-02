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البنتاغون: لا يوجد ما يشير إلى أن روسيا عازمة على استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

البنتاغون: لا يوجد ما يشير إلى أن روسيا عازمة على استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن القيادة الروسية قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وزعم أوستن في مقابلة مع سي إن إن ، تم عرضها السبت، أن قرار استخدام الأسلحة النووية اتخذ شخصيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال أوستن: "في الوقت الحالي، لا أرى أي شيء يجعلني أعتقد أنه اتخذ هذا القرار".

وفقا لوزير الدفاع، القيادة الأمريكية أبلغت الجانب الروسي "مباشرة" عن عواقب استخدام الأسلحة النووية. أوضح أوستن أنه لم يكن لديه اتصالات مباشرة حول هذا الموضوع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤخرا ، لكنه "تحدث معه في وقت سابق" و"تطرق مباشرة إلى هذه القضية"."

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن الكرملين لن يوسع نطاق الحديث عن التصعيد النووي، ومن يتحدثون عن ذلك يتصرفون بشكل غير مسؤول.

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البنتاغون: لا يوجد ما يشير إلى أن روسيا عازمة على استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

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