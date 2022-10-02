أهم عناوين الصحف الأيرانية صباح اليوم الأحد 2اكتوبر 2022

العالم - الصحافة الأيرانية

- اطلاعات ...

السيد حسن نصر الله .. إيران محور جبهة المقاومة في المنطقة .

- مردم سالاري ..

إفتقار إدارة بايدن لسياسة واضحة إزاء ملف إحياء الإتفاق النووي, وفشل الضغوط الأمريكية .

- سياست روز ..

أمريكا تكرر مزاعمها الكاذبة ضد البرنامج النووي الإيراني وتفرض إجراءات حظر جديدة .

- ابرار ..

الإتحاد الأوروبي يعلن عدم إعترافه بشرعية ضم روسيا مناطق في شرق أوكرانيا .

- جوان ..

زيلينسكي يدعو حلف الناتو لقبول عضوية أوكرانيا بشكل عاجل , وتردد أمريكي ألماني واضح.

- خراسان ..

إصابة عشرات الأشخاص بجروح في صدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن في العاصمة العراقية بغداد.

- آرمان ملي ..

موجة إعتقالات جديدة واسعة النطاق تطال الناشطين السياسيين في السعودية وصدور أحكام ثقيلة بالسجن .

- اعتماد..

نتائج إستطلاع للرأي في بريطانيا تعكس تسارع وتيرة إنخفاض شعبية رئيسة الوزراء ليز تراس .SV

1- آرمان امروز ..

صحيفة آرمان امروز كتبت عن الازمة الاوكرانية في مقالها الذي يحمل عنوان ( هل ستكون أوكرانيا بوابة لحرب عالمية ثالثة ؟) ..

الحرب في اوكرانيا في شهرها الثامن باتت تحمل مؤشرات تعكس قرب تحولها من حرب استنزاف يراهن الغرب عليها لاضعاف روسيا عبر دعم الجيش الاوكراني بالسلاح, الى حرب اوسع واكثر خطورة.

ان الازمة الاوكرانية بشكل عام باتت مرشحة لدخول مفترق طرق مصيري بعد ضم روسيا لاربع مناطق اوكرانية استنادا لنتائج استفتاءات فيها .

( إن أوكرانيا قد تشهد تصعيدا هائلا في المعارك وربما دخول الناتو بشكل مباشر للميدان , وعندها سيزداد كابوس إندلاع حرب عالمية)

فالكرملين حذر مرارا من ان اي استهداف للمناطق الاوكرانية الاربع التي ضمتها روسيا, سيكون بمثابة استهداف وجودي لروسيا نفسها وعندها سترد عليه بكل قدراتها بما فيها النووية. وبالطبع هناك تردد واضح من قبل الغرب في قبول عضوية اوكرانيا بحلف الناتو لتجنب دخول مواجهة مباشرة مع روسيا تنتهي بحرب عالمية ثالثة , ولكن اي خطأ في الحسابات من قبل اي طرف من اطراف الازمة الاوكرانية قد يجر العالم لمثل هذه الكارثة في اية لحظة.هذا ما لم يجلس الفرقاء الى طاولة المفاوضات .

2- خراسان ..

حول الازمة المعقدة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا بجنوب منطقة القوقاز كتبت صحيفة خراسان في مقالها( باكو وتأجيج التوتر)..

يبدو واضحا للعيان بأن الخلافات بين اذربيجان وارمينيا لم يعد يتحدد بالسيادة على منطقة قره باغ المتنازع عليها منذ عقود بل بات اوسع من ذلك بكثير .

ان باكو رفضت شروط ايروان بشأن ابرام اتفاقية دائمة للسلام على اساس اتفاقية نوفمبر 2020 المبرمة بين البلدين بوساطة روسية وتحت اشراف الامم المتحدة , وهي شروط تطالب بانسحاب القوات الاذربيجانية للحدود الدولية المعترف بها بين البلدين ونشر قوات دولية .

( إن الذي يحدث هو محاولات باكو التوسع على حساب أراض بجنوب أرمينيا لإيجاد ممر أرضي يربطها بتركيا)

ممر بجنوب ارمينيا بمحاذاة حدودها الدولية مع ايران, وتستغل باكو ضعف قدرات الجيش الارميني لفرض حالة امر واقع يضمن لها تحقيق هذا الهدف على حساب اراضي ارمينية واسعة.

وهكذا خرجت الخلافات بين البلدين من كونها خلافات حول قره باغ, فباكو تدفع بدعم انقرة لايجاد تغيير في الجغرافيا السياسية في جنوب القوقاز الامر الذي يشكل تهديدا للامن والاستقرار في هذه المنطقة .

3- سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على تدهور الاوضاع الاقتصادية ببلدان الاوروبي وكتبت في مقالها

( تفاقم الأزمة الإقتصادية بشكل متسارع بأوروبا)..

الازمة الاقتصادية التي تعصف باوروبا منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا, باتت تأخذ ابعادا واسعة اكثر خطورة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد المخاوف من تفاقم ازمة نقص الغاز بسبب تلك العقوبات .

( إن إرتفاع أسعار الوقود ومختلف مصادر الطاقة بات يترك آثارا مدمرة على إقتصاديات بلدان الإتحاد الأوروبي )

فالبحث عن بدائل باهضة الثمن عن الغاز الروسي رفع تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي واسعار الخدمات العامة ببلدان الاتحاد الاوروبي, وسجل التضخم معدلات قياسية وازدادت حالات اعلان الافلاس المالي والتجاري وارتفعت معدلات البطالة وازداد العجز التجاري في العديد من هذه البلدان .ان اوروبا تشهد في الواقع تسونامي تضخم وبطالة ونقص بامدادات الوقود , وهناك مخاوف جدية من تفجر تداعيات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق باوروبا .

4- اعتماد..

صحيفة اعتماد كتبت في تقريرها ( نصف البريطانيين يطالبون بإستقالة رئيسة الوزراء)...

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي مضى على تسلمها المنصب اقل من شهر فحسب , موقفا صعبا بتزايد الانتقادات الداخلية لتوجهاتها واراءها الاقتصادية . في هذا السياق ..

( قال واحد وخمسون بالمئة من البريطانيين في هذا الإستطلاع إن تراس غير قادرة على حل المشاكل الإقتصادية وعليها الإستقالة )

ويبدو ان قرار تراس بخفض الضرائب عن الطبقات الغنية بمبرر انتعاش الاقتصاد قد اثار حفيظة الطبقات المتوسطة والفقيرة في بريطانيا التي ترى بأن مثل هذه السياسة تتجاهل مشاكل الاغلبية الساحقة من االبريطانيين ممن يعانون بشكل متزايد من تسارع التضخم والغلاء . وهناك شعور عام بالاستياء ببريطانيا من عدم طرح تراس لاية حلول او برامج واضحة بشأن معالجة الازمات الاقتصادية المتعددة الاوجه ببريطانيا .

5- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا يتحدث عن عقد ( إجتماع سري بين طالبان وقيادات إرهابية ) وكتبت الصحيفة ..

تقول الجبهة الوطنية الافغانية بزعامة احمد مسعود ان مسؤولين كبار بحكومة طالبان التقوا مؤخرا بكابول بقادة تنظيمات افغانية ارهابية واخرى من جمهوريات اسيا الوسطى .

( حسب الجبهة الوطنية إلتقى وزير داخلية طالبان بقيادات إرهابية من طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وتركمنستان وآخرين من أفغانستان)

الوزير سراج الدين حقاني تباحث مع هذه القيادات ومع زعامات لجماعات ارهابية بافغانستان ومندوبين عن تنظيم القاعدة وطبقا لمعلومات مسربة , حول تشكيل ائتلاف مهمته تنفيذ عمليات داخل هذه البلدان انطلاقا من مناطق بشمال افغانستان بدعم من امارة طالبان بكابول .