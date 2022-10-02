الکويتيون يتشمتون بفجر السعيد بعد خسارتها في الانتخابات

العالم - الكويت

وكان لافتاً خسارة الإعلاميّة المطبّعة فجر السعيد، وحُصولها فقط على 400 صوت في الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة الكويتي.

السعيد كانت أعلنت تأييدها التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعب الكويتي يُؤيّد التطبيع، وهي تُمثّله والأغلبيّة الصّامتة منه على حد زعمها، لكن الكويتيون عبّروا عن شماتتهم بخسارتها، وسُقوط مشروعها التطبيعي الذي لا يجد تأييداً من المواطنين الكويتيين المتضامنين على الدّوام مع فلسطين وقضيّتها.

وفي مواقع التواصل کتب روزبه:"خسارة المطبّعة الصهيونية فجر السعيد في إنتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 خسارة ساحقة منكرة، في حملتها الإنتخابية كانت تقول لناخبيها أنّ عينها على رئاسة البرلمان.. لكنها لم تحصل إلا على أقل من 500 صوت".

وغرد الكاسر:"عدد متابعين المتصهينة فجر السعيد بتويتر بحدود ٥٧٥ الف دخلت للانتخابات النيابية لتمثل الأغلبية الصامتة وكانت تتوقع الفوز ليس بكرسي النيابة فقط وانما بكرسي الرئاسة حصلت على ٤٣٥ صوت فقط".

وکتبت دلال:"المذيعة الكويتية المطبعّة فجر السعيد ظهرت على إحدى القنوات الصهيونية قبل مدة تقول: بأن شعب الكويت مع التطبيع ولكنّه "أغلبية صامتة"!! بالأمس كان الانتخابات الكويتية وحصلت فجر على ٤٣٣ صوت فقط في الانتخابات".