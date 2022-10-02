الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

للخروج من المأزق السياسي..

البلغاريون يعودون إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين!

البلغاريون يعودون إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين!
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

عاد الناخبون البلغاريون إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة، خلال أقل من عامين، اليوم الأحد، حيث تكافح أفقر دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لكسر دائرة الشلل السياسي وتواجه تهديدا بقطع العلاقات طويلة الأمد مع موسكو.

العالم - اوروبا

وكانت حكومة تعهدت بمحاربة الفساد، في عهد رئيس الوزراء السابق كيريل بيتكوف قد استمرت سبعة أشهر فقط قبل الإطاحة بها في يونيو الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وتفوق منافسه الرئيسي، بويكو بوريسوف وهو محافظ هيمن على المعترك السياسي البلغاري، لأكثر من عقد من الزمن، في استطلاعات الرأي, لكن كلاهما سوف يعاني على الأرجح في محاولة تشكيل أغلبية.

ويمكن أن يؤدي فراغ في السلطة إلى عرقلة قدرة بلغاريا في معالجة التضخم القياسي.

واعتمادا بشكل كامل تقريبا على الكرملين في واردات الطاقة قبل الغزو ،فإن قطع روسيا، وهي دولة تشترك في تاريخها وتقاليدها مع بلغاريا، للغاز عنها، دفع الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي للوقوع في براثن أخطر أزمة منذ عقود.

روابط ذات صلة

روسيا تعلن طردها 14 دبلوماسيا بلغاريا

موسكو تعلن استحالة عمل السفارة الروسية في بلغاريا

بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا وموسكو تتعهد بالرد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف يقرأ كلام السيد نصر الله في المرحلة الراهنة؟

للخروج من المأزق السياسي.. البلغاريون يعودون إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من عامين!

الرئيس التركي يوجه "نصيحة" إلى اليونان

الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

بحضور وزير الداخلية وقائد قوى الامن الداخلي؛ البرلمان الايراني يناقش اعمال الشغب الأخيرة وكيفية السيطرة عليها

فوائد ذهبية للتفاح الأخضر