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مصفى "ستاره خليج فارس" ينتج 42% من البنزین في إيران

مصفى
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لمصفى نفط "ستاره خليج فارس" علي رضا جعفر بور، أن 42% من بنزین إيران يتم انتاجه في هذا المصفى، معتبرا ذلك بأنه نموذج للاعتماد على القوة الوطنية في بناء المصافي.

العالم - إيران

وأكد هذا المسؤول الاقتصادي في كلمة ألقاها قبل ظهر اليوم الأحد في مراسم تخليد ذكرى اليوم الوطني لإطفاء الحريق في قاعة الاجتماعات في مصفى نفط "ستاره خليج فارس" في مدينة بندر عباس (جنوب) أن الحصول على الرتبة العالية في مجال النفط المسال بهذا المصفى يظهر استمرار العاملين فيه جهودهم الجبارة التي لاتعرف الكلل والملل.

وتابع المسؤول قائلا: إن مصفى "ستاره خليج فارس" يعتبر أحد أكبر المصافي في العالم الذي جرى تركيب وتشغيل 85% من معداته بيد المتخصصين الإيرانيين.

وأكد المدير العام للمصفى أن هذا المصفى يقوم بإنتاج بين 40 الى 42% من إجمالي إنتاج البنزين في إيران، مما أدى إلى بلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي في استهلاك الوقود.

وشدد على أن المصفى المذكور يقوم يوميا بإنتاج 55 مليون ليتر من البنزين حيث أن استمرار إنتاج مشتقات الوقود التي تحتاجها إيران تعتبر الأولوية في برامج عمل هذا المصفى.

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