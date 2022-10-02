بعد عبور إيان؛ فلوريدا تشبه مدينة خارجة من حرب مدمرة

العالم - حوادث

وفي الخسائر البشرية، أعلن جهاز الطب الشرعي في فلوريدا أن الإعصار إيان تسبب حتى الآن بمقتل عشرات المواطنين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، تكبدت فلوريدا أضرارا مادية تاريخية، حيث أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار الكبير الذي تسبب به الإعصار في المنازل والأشجار والبنى التحتية للولاية، لتبدو وكأنها خارجة من حرب مدمرة.

كما وأظهرت المشاهد ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى غير مسبوق، وقد غمرت المياه شوارع ومنازل، وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن.

وفي الأثناء تكافح السلطات الفيدرالية ورجال الإنقاذ داخل الولاية المنكوبة لمحو آثار الدمار الواسع الذي خلفه الإعصار وتقديم المساعدة الناجين.

وبحسب تقديرات أولية، قد يكلّف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يبلغ سبعة وأربعين مليار دولار، كما سيؤثر في النمو الأميركي خصوصاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.

وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه الاثنين، إلى مدينة 'بورتو ريكو' التي واجهت دمارا كبيرا من جراء إعصار 'فيونا '، مضيفا أن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى ولاية فلوريدا لتفقد الأضرار التي خلفها الإعصار إيان.