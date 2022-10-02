غروندبرغ يعلن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن

العالم- اليمن

وأضاف، في بيان، أنه "قدم مقترحاً في 1 تشرين الأول/أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة 6 أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، تضمن المقترح دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من والى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة".

وأشار إلى أن الهدنة التي بدأت في 2 نيسان/أبريل 2022 أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن.

وقال "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".

وأكد أنه سيستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول.

ودعا مع استمرار المفاوضات، إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.