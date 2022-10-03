وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني يستعرضان آخر تطورات الاتفاق النووي

العالم-ايران

وذكرت الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رغبة الجانب الأمريكي بأن يؤدي تبادل الرسائل وجهود الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات إلى العودة للاتفاق النووي.

وصرح أمير عبد اللهيان قائلا "نبذل الجهد بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام"، مشيرا إلى تبادل المزيد من الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تقريب وجهات النظر بالمفاوضات.

وأضاف الوزير الإيراني "إننا على قناعة أن العمل يسير في مسار صحيح"، لافتا إلى استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك.

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال التأكيد على تطلع قطر إلى توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.