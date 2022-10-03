قضايا مشتركة يبحثها الجعفري مع معاون وزير خارجية الهند

العالم - سوريا

وتحدث الدكتور الجعفري عن الروابط الحضارية القديمة التي تتمتع بها العلاقات السورية الهندية، وعن العلاقات السياسية المميزة على الصعيد الثنائي بين البلدين، ووقوفهما إلى جانب بعضهما البعض في العديد من القضايا السياسية والمبدئية، إضافة إلى تعاونهما وتنسيقهما في المحافل الدولية، لتعزيز قضاياهما، والحفاظ على حقوق ومصالح البلدان النامية.

وأشار الدكتور الجعفري إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على جميع المستويات، معرباً عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب، وعن امتنانه للمساعدات التي أرسلتها الهند في الفترة الماضية لمواجهة تداعيات الحرب الإرهابية وأزمة كوفيد 19.

من جهته شدد معاون وزير الخارجية الهندي على تضامن وتعاضد بلاده مع الشعب السوري في مواجهته للتحديات الراهنة التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية، والتداعيات السلبية التي سببتها أزمة كورونا.

واستعرض أوصاف سيد عدداً من القضايا المتوقع تنفيذها مستقبلاً بين سورية والهند، لا سيما في المجالات التقنية والصحية والثقافية والعلمية والفنية، مشيراً إلى قيام الحكومة الهندية بتقديم منح لتمويل وتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني، تشمل توريد أطراف اصطناعية، وتجهيزات لذوي الإعاقة، حيث سيتم اليوم افتتاح المعسكر الثاني لتركيب الأطراف الاصطناعية من قبل جمعية مهاوير الهندية لتأهيل المعوقين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون العربية الدكتور رياض عباس، ومدير إدارة المراسم السفير عنفوان النائب، ومدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية الدكتور رامز الراعي، ومديرة الإعلام وريف الحلبي والدكتور نزار كبيبو من مكتب النائب، والقائم بالأعمال في السفارة الهندية في دمشق ساتندر كومار ياداف.