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ما خلفيات عودة قضية التسفير الى الواجهة في تونس؟

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حزب التيار الشعبي رفيق الغانمي، ان اثارة ملف قضية التسفير ليس له علاقة بما حدث في تونس بعد 25 جويليه وتحديداً بالحركة التصحيحية التي قام بها الرئيس قيس سعيد.

خاص بالعالم

وقال الغانمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان هناك محاولة من قبل حركة النهضة لتصوير ما يحدث الان بفتح ملف قضية التسفير بانه جهد توظيف للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، معتبراً ان هذا الامر غير صحيح.

من جانبه، اكد القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن ان قضية التسفير لا تعود الى سنة بعينها، بل هي قضية طويلة وتعود الى ما قبل الثورة في تونس.

واعتبر حسن، ان اثارة هذا الموضوع الآن في عهد قيس سعيد وفي عهد الانقلاب، في محاولة للسيطرة على القضاء في تونس، هو اذلالهم واعادة البحث ولا جديد على الاطلاق.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ما خلفيات عودة قضية التسفير الى الواجهة في تونس؟