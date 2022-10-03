ما خلفيات عودة قضية التسفير الى الواجهة في تونس؟

خاص بالعالم

وقال الغانمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان هناك محاولة من قبل حركة النهضة لتصوير ما يحدث الان بفتح ملف قضية التسفير بانه جهد توظيف للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، معتبراً ان هذا الامر غير صحيح.

من جانبه، اكد القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن ان قضية التسفير لا تعود الى سنة بعينها، بل هي قضية طويلة وتعود الى ما قبل الثورة في تونس.

واعتبر حسن، ان اثارة هذا الموضوع الآن في عهد قيس سعيد وفي عهد الانقلاب، في محاولة للسيطرة على القضاء في تونس، هو اذلالهم واعادة البحث ولا جديد على الاطلاق.

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