عريس جزائري فقير يزفه 3 آلاف شخص بـ400 سيارة فارهة.. ما قصته؟

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جاء الدعم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر والدة العريس وهي تنهمر بالبكاء بسبب تواجده بمفرده يوم زفافه، ما أثار نداءات بتقديم الدعم له والإحاطة به.

تعود القصة حين خرجت والدة الشاب سفيان من أجل وضع الحنة على يده، لتجد المكان شبه فارغ، لتغلبها الدموع، بعد أن رأت ابنها في هذه الحالة.



انتشار مقطع فيديو لوالدة العريس وهي تبكي وتدعو لمشاركة ابنها حفل زفافه، أحدث تفاعلاً كبيراً من شباب الجزائر، وكانت المفاجأة حضور مئات السيارات الفاخرة ومئات الأشخاص في موكب شعبي كبير لمشاركة العريس زفافه.

كذلك أن"الهبّة التضامنية التي شهدها حفل زفاف سفيان من محافظة خنشلة كانت مفاجأة بحضور مئات السيارات الفاخرة وتعداد شعبي تعدى الآلاف".



يذكر، أن "سفيان هو شاب ابن عائلة فقيرة، وينحدر من دائرة (مدينة) شاشار في خنشلة، وعندما قرر الزواج لم يجد أحداً يشاركه فرحته، لتنطلق تغريدة من إحدى صفحات المدينة، وفي لحظة وجد نفسه محاطاً بأناس لا يعرفهم".



حسبما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فقد شارك أسطول فخم بأكثر من 400 سيارة وأكثر من 3000 شخص في الحفل وكانوا كفيلين بإغلاق الطريق الرئيس للمدينة.