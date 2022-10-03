منظمة دولية: تقدم في مسار مساءلة محمد بن سلمان على جرائمه

العالم- السعودية

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، أن "إجراءات المساءلة عن جريمة القتل وأعمال القمع المماثلة خارج الحدود الإقليمية تحرز تقدمًا مهمًا، بما في ذلك من خلال المبادرات التشريعية والدعوى القضائية المرفوعة ضد محمد بن سلمان، وأول نصب تذكاري في العالم للصحفي المغدور".

وأعلنت منظمة (DAWN) عن تقديم "قانون حماية جمال خاشقجي للمعارضين والصحفيين لعام 2022” من قبل النائبة بيتي ماكولوم (حزب العمال الديمقراطي الزراعي- مينيسوتا) والنائب آدم شيف (ديمقراطي-كاليفورنيا) والنائب جيري كونولي (ديمقراطي-فرجينيا).

والذي يقنن سياسة حظر خاشقجي التي تعاقب مرتكبي القمع خارج نطاق القضاء و “تعديل خاشقجي” الذي اقترحته بيتي ماكولوم لقانون حصانات السيادة الأجنبية.

وسيسمح للمدعين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عندما يتسببون في إصابة أو مقتل أي شخص في الخارج لديه إقامة في الولايات المتحدة بسبب أنشطة معارضته، مثل جريمة قتل خاشقجي في السعودية.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إنّ الأمور التي حققناها هذا العام فقط في سعينا وراء الحقيقة والمساءلة عن جريمة قتل خاشقجي–من الأمور التشريعية إلى الدعوى القضائية إلى النصب التذكاري في واشنطن العاصمة–ستعمل على حماية حرية جميع منتقدي الحكومات المنتهكة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "إذا اعتقدت الحكومة السعودية أنها يمكن محو جريمة القتل هذه برشاوى البترودولار، فإننا نُظهر لهم كل يوم أنهم لن يفلتوا من العقاب".

في فعالية افتراضية لإحياء ذكرى مقتل جمال خاشقجي أقيمت اليوم بعنوان “التقدم نحو العدالة في جريمة قتل جمال خاشقجي، بعد أربع سنوات”.

وأشاد المتحدثون بالمعارض السعودي الشجاع جمال خاشقجي وانعكاس ذلك على منظمة (DAWN) وجهود شركائها لمحاسبة قاتليه.

وتم مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في الجوانب التشريعية والقضائية للدفاع ضد القمع خارج الحدود الإقليمية وإنهاء الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة في الشرق الأوسط.