شاهد.. مواقع التواصل تتفاعل مع نجل المعتقل عوض القرني

العالم - هاشتاغ

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، أكد نجل القرني أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده "المعتقل الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده"؛ دون ذكر الوجهة التي قصدها.

ونبقى في السعودية والتي يبدو أن وسائل إعلامها تبتعد يوما بعد يوم عن المصداقية والشفافية في نقل الخبر، تضليلا للرأي العام، فقد أوردت العربية وشقيقتها الحدث خبرا عن احتجاجات طلاب جامعة شريف في طهران، وقالت إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي باتجاه الطلاب، علما أنه لم يصدر أي أنباء عن جرحى أو مصابين في الاحتجاجات، هذه الأنباء تنشرها الوسائل السعودية في أيام الذكرى الرابعة لجريمة اغتيال جمال خاشقجي، واعتقال السلطات قبل ساعات المدون السعودي "داوود العلي"، والحكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما لمعارضته تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وفي تطور خطير في ملف اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، شهدت ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مساء الأحد، اقتحاما من قبل مئات المستوطنين، الذين رقصوا في حرم المسجد الإبراهيمي على وقع الموسيقى الصاخبة، وأدى المستوطنون في حرم المسجد طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بـ"رأس السنة العبرية"، ورددوا الأغاني العبرية.

أما أوروبا تواجه موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار هي الأسوأ منذ عقود طويلة، مما أدى إلى تسجيل معدلات تضخم خطيرة أرهقت القدرة الشرائية للأوروبيين وأدخلت الملايين منهم تحت عتبة الفقر.ولا حديث في البنوك المركزية الأوروبية والمؤسسات الاقتصادية إلا عن أزمة التضخم التي تجاوزت في معدلاتها أكثر السيناريوهات تشاؤما.وقد شهدت العديد من المدن الاوروبية مسيرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة والتضخم لاسيما في الاشهر الاخيرة.