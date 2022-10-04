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أول تعليق حكومي رسمي على أحداث ذي قار

أول تعليق حكومي رسمي على أحداث ذي قار
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

اصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بيانا بشأن الاحداث التي وقعت بمحافظة ذي قار يوم امس الاثنين.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، "تبذل القوات الأمنية جهودا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، الا ان هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان "أقدمت عناصر ضالة على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون"، داعياً جميع المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".

وكان مصدر أمني أفاد أمس الاثنين، بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار، قبل أن يتم فرض حظر للتجوال.

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