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قاليباف: قائد الثورة رسم الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب

قاليباف: قائد الثورة رسم الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي رسم مرة أخرى الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب.

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء: من واجبي أن أشير إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية يوم أمس في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط ، والتي كانت تصريحات نيرة وحكيمة وذكية في هذه الظروف الحساسة ورسم الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب.

واضاف: ان قائد الثورة حدد الطريق الصحيح لكل محبي الثورة الإسلامية، وان واجبنا جميعا واضح.

وقال: آمل أن نمضي جميعًا نحو إيران القوية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة ونقف في وجه الأعداء الذين يناهضون إيران العزيزة ، ونقوم بإفشال مخططات الأعداء كما في السابق.

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