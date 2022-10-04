قاليباف: قائد الثورة رسم الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء: من واجبي أن أشير إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية يوم أمس في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط ، والتي كانت تصريحات نيرة وحكيمة وذكية في هذه الظروف الحساسة ورسم الحد الفاصل بين الشعب ومثيري الشغب.

واضاف: ان قائد الثورة حدد الطريق الصحيح لكل محبي الثورة الإسلامية، وان واجبنا جميعا واضح.

وقال: آمل أن نمضي جميعًا نحو إيران القوية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة ونقف في وجه الأعداء الذين يناهضون إيران العزيزة ، ونقوم بإفشال مخططات الأعداء كما في السابق.