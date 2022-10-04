الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. 73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا

ليبيا.. 73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "هكذا مذكرات غامضة البنود".

العالم - ليبيا

وقال الأعضاء في بيان مشترك إن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك".

وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".

ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم بـ"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة".

روابط ذات صلة

تقارب بين أنقرة وطرابلس... وتحركات مصرية متضاربة ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وهاب: التخبط الإسرائيلي واضح بين الحكومة والمعارضة حول الترسيم

لبنان.. المقاومة تنتصر علی 'اسرائيل'دون استخدام السلاح

البرلمان الإيراني يرفض منح الثقة لـ"زاهدي وفا" كوزير للتعاون والعمل

بدءاً من الليلة الضفة على صفيح ساخن على وقع إنذارات ساخنة ومواجهات عنيفة

ليبيا.. 73 عضوا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2022