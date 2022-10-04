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أهم ما جاء في كلمة قائد الثورة الاسلامية حول أحداث الشغب الاخيرة

أهم ما جاء في كلمة قائد الثورة الاسلامية حول أحداث الشغب الاخيرة
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية أمس الاثنين، خلال مراسم تخرج مشتركة لدفعة جديدة من طلاب جامعات ضباط القوات المسلحة والشرطة في جامعة الإمام الحسن المجتبى (ع) العسكرية للشرطة، ان أمريكا لاتعادي الجمهورية الاسلامية فحسب بل ايران ككل اذا كانت قوية ومتطورة وصامدة أمامها.

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أهم ما جاء في كلمة قائد الثورة الاسلامية حول أحداث الشغب الاخيرة

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