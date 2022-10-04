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حرس الثورة يواصل قصف مواقع الإرهابيين الانفصاليين في كردستان العراق

حرس الثورة يواصل قصف مواقع الإرهابيين الانفصاليين في كردستان العراق
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

إستأنفت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم الثلاثاء قصف مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة كردستان العراق.

العالم - إيران

هذا واستأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري اليوم قصف مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة "سيدكان" ومرتفعات "هلكورود" و"بربزين" في كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6.

وبدأ الحرس الثوري شن هذه الهجمات في 24 سبتمبر ردا على تحركات هؤلاء الإرهابيين ومحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، والتي لا تزال مستمرة.

وكان قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد باكبور قد أشار إلى ضرورة اتخاذ سلطات كردستان العراق القرار بشأن طرد الزمر الإرهابية المعادية للثورة والمتآمرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن عملية مجاهدي الاسلام ستستمر حتى نزع السلاح الكامل للزمر الإرهابية المعادية للثورة والانفصالية المتعشعشة في كردستان العراق.

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حرس الثورة يواصل قصف مواقع الإرهابيين الانفصاليين في كردستان العراق

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