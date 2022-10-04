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تضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال..

دعوات لإضراب عام في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل

دعوات لإضراب عام في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات للمشاركة في إضراب عام وشامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي الداخل المحتل الأسبوع المقبل، تضامنًا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين

ودعا نشطاء من الداخل المحتل والقدس والضفة، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة في الإضراب إسنادًا للأسرى في السجون، وأوضحوا أن فكرة الإضراب بدأت من نشطاء في جامعة بيرزيت والقدس، والدعوة موجهة لكل الفلسطينيين في الداخل والقدس والضفة.

وأكدوا على أن الإضراب يأتي لمشاركة الأسرى في وجعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى.

وحثوا على ضرورة الحشد في الإضراب، ليشمل الكل الفلسطيني وليكون إضرابا ناجحا كإضراب يوم 18/5/2021، الذي شاركت فيه كل فلسطين تضامنا مع المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وغزة.

ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

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تضامنا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.. دعوات لإضراب عام في الضفة والقدس والداخل المحتل الأسبوع المقبل

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