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تفاصيل وفاة مهسا أميني على لسان رئيس السطة القضائية في إيران

تفاصيل وفاة مهسا أميني على لسان رئيس السطة القضائية في إيران
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

شرح رئيس السطة القضائية في إيران البعض من التفاصيل المتعلقة بوفاة المرحومة مهسا أميني، مؤكداً أن هذا الحادث برمته إنما وقع خلال نحو ساعة وأمام مرئى الجميع.

العالم إيران

وفي كلمة له بافتتاح الدورة التاسعة لمجلس خبراء القيادة أشار محسن محسني إجئي إلى وفاة مهسا أميني، وقال إنها اقتيدت إلى سيارة الشرطة قرابة الساعة 18:30 في الشارع وأمام الجميع وبحضور أخيها وأقاربها.

وأوضح: أقتيدت السيدة أميني إلى سيارة الشرطة حوالي الساعة 18:30 وفي وضح النهار، بحضور شقيقها واثنين من أقاربها.. وبالإضافة إلى أقاربها وقوات الأمن، كان هناك أيضاً 4-5 أشخاص آخرين.. ومن هناك تم نقلها مباشرة من سيارة الشرطة إلى القاعة التي تم عرض لقطات حضورها هناك.

وبين محسني إجئي: هي كانت جالسةً في تلك القاعة بين الحشود، ووقفت وتحدثت مع آخرين عدة مرات، وفي دقائق من الفيلم الذي شاهده الجميع سقطت أرضاً، وفي أقل من دقيقتين حضر المسعف على رأسها، كما جاءت سيارة إسعاف على الفور، وبعد ذلك تم نقلها مباشرة بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.. كل هذه الأحداث حدثت خلال حوالي ساعة، وأمام مرمى أعين الناس.

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