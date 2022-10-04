شاهد.. روسيا تواجه صعوبات في مواجهة القوات الأوكرانية

العالم - خاص بالعالم

مدينة تلو الأخرى بدأت تسقط بيد القوات الأوكرانية خصوصا في المناطق التي سيطرت عليها موسكو وقالت إنها جزء من أراضيها، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا منذ عدة أسابيع.

واعترفت حكومة منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، أن القوات الأوكرانية اخترقت المنطقة، خصوصا بعد خسارة بلدة دودتشاني.

هذه التطورات جاءت بعد أن أقل من أسبوعين من إعلان الجيش الأوكراني تحقيق تقدم في محور ليمان شمال دونيتسك شرقي البلاد، وسيطرته على بلدة ياتسكيفكا في دونيتسك أيضا.

هذه التطورات تأتي بعد أن أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، وهذا التقدم في قلب المناطق التي قالت موسكو إنها أصبحت روسية.



مصادر إعلامية أعلنت أن الأوكرانيين يتقدمون في منطقة أرخانغيلسكي، وذلك لقطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز أركان القيادة الجوية الأوكرانية على أطراف مدينة دنيبرو بصواريخ بعيدة المدى.

والتقدم الأوكراني في الجنوب باتجاه خيرسون، يهدد خطوط الإمداد لنحو 25 ألف جندي من القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.



على المحور السياسي وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير ويلينسكي مرسوما، يحظر على الأوكرانيين إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كبيفرلي، أن بلاده تتمتع بقدرة استراتيجية لتمكين أوكرانيا من الانتصار على روسيا.

وتحظى كييف بدعم غربي واسع في وجه روسيا، فيما تتواصل المساعدات العسكرية في التدفق على أوكرانيا بالتوازي مع عقوبات غربية كبيرة على روسيا التي واجهت الغرب بسلاح الطاقة، وذلك في ظل قدوم فصل الشتاء ومخاوف أوروبا من حدوث أزمات شعبية بسبب ارتفاع أسعار الغاز.