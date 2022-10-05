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العراق يعلن إلقاء القبض على قيادي أمني في تنظيم "داعش"

العراق يعلن إلقاء القبض على قيادي أمني في تنظيم
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، القبض على الإرهابي "أيمن المرعاوي" الأمني العام لما يسمى بولاية الأنبار لدى عصابات داعش الإرهابية.

العالم - العراق

وقال اللواء رسول في بيان له انه "حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة التي تؤكد على متابعة الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية جاءت بعد مُتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي ايمن لطيف المرعاوي المُكنى " أبو جندل " والذي شغل منصب عسكري قاطع القيارة سابقًا والأمني العام لما تُعرف بولاية الأنبار حاليًا".

وأضاف "حيث نصب رجال العمليات الخاصة كمينا مُحكما تمكنوا فيه من إلقاء القبض على هذا الإرهابـي عند إرساله لمحافظة صلاح الدين لغرض تنفيذ العمليات الإرهابيـة".

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