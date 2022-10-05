العراق يعلن إلقاء القبض على قيادي أمني في تنظيم "داعش"

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وقال اللواء رسول في بيان له انه "حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة التي تؤكد على متابعة الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية جاءت بعد مُتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي ايمن لطيف المرعاوي المُكنى " أبو جندل " والذي شغل منصب عسكري قاطع القيارة سابقًا والأمني العام لما تُعرف بولاية الأنبار حاليًا".

وأضاف "حيث نصب رجال العمليات الخاصة كمينا مُحكما تمكنوا فيه من إلقاء القبض على هذا الإرهابـي عند إرساله لمحافظة صلاح الدين لغرض تنفيذ العمليات الإرهابيـة".