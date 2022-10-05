الأقصى يواجه اقتحامات بالجملة في "عيد الغفران" اليهودي + فيديو

العالم - فلسطين

وانتشر المئات من الجنود وشرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، واقتحموا المصلى القبلي، تمهيداً للاقتحامات التي دعت لها جمعيات استيطانية، وفتشوا داخل المصلى المرواني وأروقة المسجد.



وقالت مصادر محلية، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدت طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.



وأضافت المصادر أن الفوج الأول من المستوطنين بدأ باقتحام الأقصى، في الوقت الذي كان يؤدي فيه المرابطون صلاة الضحى.



وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس، تزامناً مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى للاحتفال بما يسمى "عيد الغفران".



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.



ويتعرض "الأقصى" يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

* صوت تكبيرات صلاة المرابطين يعم أرجاء المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين:

2

* قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك:

3

* المستو.طنون يرتدون زيّ "الكهنوت التوراتي" خلال اقتحامهم المتواصل للمسجد الأقصى المبارك:

4