رئيس مجلس النواب اللبناني يبعث برقية تهنئة للرئيس السوري

العالم - لبنان

وتوجه بري إلى الأسد قائلا: "يطيب لي بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب تشرين التحريرية المجيدة، أن أتوجه من سيادتكم ومن الجيش العربي السوري الباسل قيادة وضباطًا ورتباء وجنودًا ومن الشعب السوري الشقيق بأحر التهاني والتبريك".

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني : "اليوم وفي رحاب هذه المحطة القومية البطولية التي سطر فيها الجيش أرقى ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الامة وحقوقها وسيادتها وكرامتها وعن سوريا ووحدة ترابها، نجدد في هذه المناسبة انحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشًا وشعبًا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان وفي مكافحة الارهاب الذي يمثل الوجه الآخر للعدوانية الاسرائيلية".

وختم برقيته قائلا: "لنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوة ووحدة... وتشرين هو العِبرة والدرس".

وللمناسبة نفسها، أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني مهنئا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر في ذكرى عبورها نحو النصر والتحرير وفي ظل قيادتكم، عبورًا دائمًا نحو التقدم والرخاء والاستقرار .