الاميرال فدوي: العدو يستغل أي حدث لشن الهجمة على ايران 

العالم - ايران

وقال الاميرال فدوي في كلمة القاها في طهران في مراسم الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 41 لملحمة فك الحصار عن مدينة آبادان (خلال فترة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988) مشيرا إلى لأحداث الشغب الاخيرة في البلاد ان هذه الاحداث كانت منظمة ومخطط لها وان العدو يستغل أي حدث ويستفيد منه لشن الهجمة على ايران.

وأكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان هجمة المحور الاميركي على ايران تحت غطاء الاحداث والاضطرابات تدل على حقيقتين هامتين هما ان المحور الاميركي على اعتاب تلقي هزيمة كبيرة وان الثورة الاسلامية على وشك تحقيق انتصار كبير وهام.

واضاف ان الثورة الاسلامية تتعرض منذ 44 عاما الى انواع المؤامرات المنظمة ومنها الاضطرابات القومية والحدودية والانقلاب العسكري والحرب المفروضة والحظر والحصار الاقتصادي والحرب النفسية والاعلامية والثقافية، في هجمة شرسة.

وتابع : ان اميركا واذنابها وعملاءها سخروا كل طاقاتهم واموالهم ومخططاتهم لمواجهة الثورة الاسلامية لكن الارادة الالهية هي انتصار الثورة الاسلامية وخيبة الاعداء.

واشار الاميرال فدوي الى ان تداعيات الحرب الاوكرانية تعتبر من الدلالات الكبيرة على عظمة الثورة الاسلامية وصمود الشعب الايراني طوال 8 سنوات من الحرب المفروضة واكثر من 4 عقود من الحظر والحصار الاقتصادي الظالم والحرب الاعلامية والثقافية للاعداء فيما تعاني الدول المتورطة في الحرب الاوكرانية وخاصة الدول الغربية والاوروبية من أزمات مدمرة في الطاقة والغذاء بسبب الحظر على روسيا ، ولم تمض بعد حتى سنة واحدة من بدء هذه الحرب.

وشدد الاميرال فدوي رغم ان الضغوطات واجراءات الحظر خلقت مشاكل معيشية للشعب الايراني لكنه ادى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات والاعتماد على الذات والسير نحو اجهاض الحظر خطوة بخطوة .

وتابع " في ظل هذه الظروف استطاعت ايران تحقيق 3 انجازات هامة هي تطوير قوة للدفاع وايجاد قوة رادعة وإعداد قوة الهجوم في الزمان والمكان المحدد ، وهذه الانجازات الثلاثة قد قلبت حسابات الاعداء.