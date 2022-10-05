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المفتي قبلان: لإنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً

المفتي قبلان: لإنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أشار المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الى أنه "لا شك أنّ لبنان جزء من منطقة مصيرها غامض والصراع فيها وعليها،والبلد يعاني من سقوط تاريخي وهجمة دولية إقليمية لا نهاية لها، ما يفترض إنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسةمعاً".

العالم - لبنان

ولفت قبلان، الى أن "الوسواس القهري بالسياسة هو تضييع للبلد، والتعجيز الحكومي تطيير للحكومة والرئاسة معاً، والنخوة الوطنية قبلالبكاء على الميت، وما نريده عوّامات سياسية لا مناشير حطب، والبلد بأمسّ الحاجة إلى فائض وطني خاصة أنّ العامود الفقري للبلدمعرَّض للكسر، وحتى نربح معجزة السيادة الوطنية التي تجلّت بإنقاذ حقوق لبنان البحرية يجب أن نربح المعجزة السياسية".

ورأى أن "التجربة الحالية تؤكد أنّ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ودولته الوطنية وعيشه المشترك، وأما الرهان على استيراد الوطنية من الخارج فهو دمار للبنان".

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المفتي قبلان: لإنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً

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