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العراق.. القبض على 4 أشخاص مجدوا نظام 'صدام' البائد في الأنبار

العراق.. القبض على 4 أشخاص مجدوا نظام 'صدام' البائد في الأنبار
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 4 أشخاص مجدوا نظام صدام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار غربي العراق.

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان، انه "تنفيذاً لمذكرة قضائية ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على (4) أشخاصٍ قاموا برفع صورٍ وإطلاق هتافات تمجد نظام صدام البائد أثناء احتفالات العيد الوطني في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، واحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام الدستور العراقي (المادة 7) الفقرة أولاً".

وتابع البيان، "هذا ويؤكد جهاز الأمن الوطني استمراره برصد ومتابعة كل الممارسات التي تخرق القانون وتهدف لخلق حالة من الفوضى ويثمن مواقف أهل المحافظة الرافضين لكل ما من شأنه الاساءة إلى الاستقرار المجتمعي".

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