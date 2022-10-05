اين انتم يا مسلمين... المسجد الاقصى المبارك يستغيث!

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مجموعات من المستوطنين الصهاينة إقتحموا، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، إحياء لما يسمى بـ"عيد الغفران"، وسط انتشار المئات من الجنود وشرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، واقتحموا المصلى القبلي، تمهيداً للاقتحامات التي دعت لها جمعيات استيطانية، وفتشوا داخل المصلى المرواني وأروقة المسجد المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بان مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدت طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى، مضيفا أن الفوج الأول من المستوطنين بدأ باقتحام الأقصى، في الوقت الذي كان يؤدي فيه المرابطون صلاة الضحى.

ومنذ عصر أمس، أغلق الاحتلال شوارع القدس وحوّلها إلى ثكنة عسكرية تزامنًا مع ما يسمى “عيد الغفران”، وفرض إغلاقًا على المناطق الفلسطينية وجميع المعابر المحيطة بالقدس.

وأمس، نفّذ مئات المستوطنين اقتحامات واسعة للأقصى عبر باب المغاربة، كما نفخ بعضهم بالبوق بعد اقتحامهم مقبرة باب الرحمة. ويُعد النفخ بالبوق في المسجد الأقصى حسب المعتقدات التوراتية بمثابة إعلان هيمنة وسيادة عليه، وتكريسه مركزًا للعبادة اليهودية.

واكد مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني ان الاحتلال الصهيوني يريد أن يفرض مرحلة جديدة داخل المسجد الأقصى، محملًا حكومة الاحتلال كامل المسؤولية لما يجري، وأي ردة فعل عليها، فيما قال إن "الاحتلال يريد أن يؤسس لمرحلة جديدة في المسجد الأقصى المبارك"، داعيًا الأمة الإسلامية والعربية للنظر بعين الخطورة لما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المحتلة والعالمين العربي والاسلامي تفاعلوا مع وسمي "#غضب_الأقصى" و "#رباطك_يحميه" داعين اهالي الضفة الغربية والقدس الى الرباط في المسجد الاقصى المبارك للدفاع عنه ومواجهة اقتحامات المستوطنين والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية الى تقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا.

وكتب "Hazem Samaan" في تغريدة على حسابه الخاص "الأقصـى لنـا سنخـرجكـم منـه صـاغريـن. #رباطك_يحميه #غضب_الأقصى".

ونشر "أحمد الدادا" صورة توضح طقوس المستوطينن وعلق عليها قائلا "طقوس توراتية بالمسجد الأقصـ,ـى في ما يُسمى "عيد الغفران" اليـh,ـودي. #رباطك_يحميه #غضب_الاقصى".

وغرد "محمد قَشُّوع" على حسابه الخاص قائلا "بأمر الضيف أقصانا...سيف القدس سلّينا بالصواريخ لبّينا...صرخات المقدسيه الأقصى غالي علينا ...نفدي ترابو بعينينا عمق العدو هزّينا ...بالرشقات الأبيّه الأقصى دونه الدماء ودونه الأرواح وفي سبيله نقلب المنطقة إلى حرب لا يعلم حجمها إلا الله #رباطك_يحميه #الاقصي_في_خطر #الأقصى_يستغيث".

وأكد "أحمد الشيخ خليل" في تغريدته الى انه "ما أعظم واجب النصرة وما أشده على النفوس طوبى وألف طوبى لمن نصر #المسجد_الاقصى والعار والدمار لمن نكص وانتكس وتردد وتراجع، ولن يُضيع الله عباده المؤمنين. #رباطك_يحميه #غضب_الأقصى".

وقال "محمود البحابصة" في تغريدته "عدوان صهيوني يتجاوز كل المحرمات انتفضو لمقدساتكم #غضب_الأقصى #رباطك_يحميه".

وكتبت "somaia.ali" في تغريدتها "الأقصى لنا .. عقيدة نغرسها في الصغار ليكونوا زهراً و ضياءً و رعداً بوجه كل محتل ! #رباطك_يحميه #غضب_الأقصى".

وقالت "هبة أبوعبيد" في تغريدة على حسابها الخاص "يا أقصى ما انت وحيد .. سيجناك قلوبنا وأرواحنا وأبناءنا وشبابنا وشيابنا ونساءنا بالروح بالدم فداك يا أقصانا.. يا أهل القدس لاتتركوه وحيداً..فمن أجسادكم اصنعوا السياج وبأرواحكم اصنعوا الفداء #رباطك_يحميه #غضب_الاقصى".

وغرد "عمار أبو جليدان" على حسابه الخاص قائلا "إن سراج الزيت ينطفئ إن وقود الزيت يوهب للأقصى قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى دماً لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ نعم لن ينطفئ بيوتنا أوتاد ترتبط بالمسجد الأقصى المبارك أرضنا أمتداد لقدسية المسجد الأقصى المبارك #رباطك_يحميه".

وقال "راجي الهمص" في تغريدته "#رباطك_يحميه قيمة الرباط تتعدى مجرد الحضور ، فهو يجعل كل أنصار الحق تشخص أبصارهم تجاه الفئة المنصورة التي تبقي جذوة الأمل ، فإذا كانت دائرة الاحتكاك الأولى مع العدو حاضرة تأهبت كل قوى الأمة لتنفيذ ما عليها من واجب ، كل الانتفاضات والثورات كان منطلقها القدس وهنا نفهم قيمة الرباط".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "إبراهيم أبو عواد" التي قال فيها "يجب دعم الشعب الفلسطيني معنويًّا وماديًّا ، لأنه خط الدفاع الأول عن الإسلام والعروبة . #غضب_الاقصى #فريق_مجاهدون".