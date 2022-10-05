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لبنان.. ’تجمع العلماء’: سنصلي في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني

لبنان.. ’تجمع العلماء’: سنصلي في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

زار مدير "مؤسسة القدس الدولية" ياسين حمود، اليوم الاربعاء "تجمع العلماء المسلمين" في العاصمة اللبنانية بيروت حيث جرى البحث بآخر التطورات في المسجد الاقصى المبارك.

العالم - لبنان

وبعد اللقاء، قال حمود “اطلعنا الإخوة في تجمع العلماء المسلمين على آخر التطورات في مدينة القدس والمسجد الأقصى وما يخطط له الاحتلال من اعتداءات، وما يقوم به من اعتداء على المسجد الأقصى ضمن الأعياد اليهودية المكثفة في هذه الأيام”.

بدوره، قال رئيس الهيئة الادارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله “للأسف نحن لا نسمع أي ردود فعل على مستوى ما يجري في القدس والاراضي المحتلة”، وتابع “قد يكون الإعلام الغربي ومسيرات التطبيع التي سارت بها بعض الدول ساهمت في عملية إخفاء والتغطية على ما يفعله العدو الصهيوني داخل فلسطين المحتلة”.

وأكد الشيخ عبد الله “الأمل كبير ومعقود على أهل فلسطين عموما وعلى أهل القدس خصوصا وعلى المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى على وجه أخص، لما يقومون به من مواجهة مشِّرفة لهذا التعدي الصهيوني على المسجد الأقصى، وكرامة الأمة في المسجد الأقصى”، واضاف “إن شاء الله سيُكتب لنا أن نكون من الذين يصلَّون في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني عما قريب بإذن الله تعالى”.

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لبنان.. ’تجمع العلماء’: سنصلي في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني

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