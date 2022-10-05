شركات أجنبية تبدأ إخلاء مكاتبها في السعودية

العالم- السعودية

جاء ذلك، تزامنا مع تجديد قوات صنعاء تحذيرها للمستثمرين في دول التحالف، ومطالبتهم بالمغادرة فوراً، وسط توقعات بإستئناف العمليات العسكرية اليمنية في السعودية والإمارات مع إستمرار تعثر الهدنة.

وقالت مصادر دبلوماسية في حكومة معين، إن شركات أمريكية وبريطانية بدأت بالفعل ترتيبات نهائية لنقل مكاتبها الإقليمية بشكل مؤقت، من السعودية إلى دول أخرى.

وسبق وأن أخلت العشرات من الشركات الأجنبية مكاتبها في السعودية والإمارات مطلع العام الجاري، إبان الضربات اليمنية التي استهدفت كبرى المواقع الحيوية والعسكرية في البلدين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت سابق من اليوم، رعاياها في الخليج (الفارسي)، داعية سفاراتها في الرياض وأبوظبي إلى رفع الطوارئ للمستوى الثالث، عقب تهديد قوات صنعاء.