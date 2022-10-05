الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شركات أجنبية تبدأ إخلاء مكاتبها في السعودية

شركات أجنبية تبدأ إخلاء مكاتبها في السعودية
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدأت شركات أجنبية عاملة في السعودية، الأربعاء، ترتيبات عاجلة لإغلاق مكاتبها داخل المملكة.

العالم- السعودية

جاء ذلك، تزامنا مع تجديد قوات صنعاء تحذيرها للمستثمرين في دول التحالف، ومطالبتهم بالمغادرة فوراً، وسط توقعات بإستئناف العمليات العسكرية اليمنية في السعودية والإمارات مع إستمرار تعثر الهدنة.

وقالت مصادر دبلوماسية في حكومة معين، إن شركات أمريكية وبريطانية بدأت بالفعل ترتيبات نهائية لنقل مكاتبها الإقليمية بشكل مؤقت، من السعودية إلى دول أخرى.

وسبق وأن أخلت العشرات من الشركات الأجنبية مكاتبها في السعودية والإمارات مطلع العام الجاري، إبان الضربات اليمنية التي استهدفت كبرى المواقع الحيوية والعسكرية في البلدين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت سابق من اليوم، رعاياها في الخليج (الفارسي)، داعية سفاراتها في الرياض وأبوظبي إلى رفع الطوارئ للمستوى الثالث، عقب تهديد قوات صنعاء.

روابط ذات صلة

صنعاء تنصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات

القوات المسلحة اليمنية تمنح الشركات النفطية فرصة للمغادرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركات أجنبية تبدأ إخلاء مكاتبها في السعودية

أميرعبداللهيان وبوريل يبحثان مستجدات مفاوضات رفع الحظر

مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير انتحاري داخل مسجد في أفغانستان

هيئة الحج العراقية: المواكب واهالي سامراء قدموا صورة جميلة لوحدة العراق

لبنان.. ’تجمع العلماء’: سنصلي في المسجد الأقصى بعد زوال الكيان الصهيوني

باقري كني: من شأن جهود إيران والمجر تحويل الصراع المسلح إلى حوار في أوروبا