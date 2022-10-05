الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-10-2022

الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-10-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملاحة البحرية في إيران المشاريع والانجازات

الاسبوع القادم.. مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بشأن اليمن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-10-2022

طيران الجيش العراقي يدمر عجلتين لـ’داعش’ في كركوك

’المفوض الأوروبي’: لبنان بحاجة ماسة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية

أوليانوف يتوقع استئناف المفاوضات النووية الشهر المقبل