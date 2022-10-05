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’المفوض الأوروبي’: لبنان بحاجة ماسة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية

’المفوض الأوروبي’: لبنان بحاجة ماسة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية
الأربعاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت بعثة "الاتحاد الاوروبي" في لبنان في بيان لها الاربعاء أن “المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي زار لبنان في 4 و5 تشرين الحالي، وخلال هذه الزيارة الرسمية الأولى للبنان، التقى عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية اللبنانية.

العالم - لبنان

وأوضح البيان ان فاريلي التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”وتابعت “كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان”.

ولفت البيان الى أنه “خلال الاجتماعات، أكد المفوض فاريلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي”، وتابع “وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فاريلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها”.

وأشار البيان الى أن “المفوض الأوروبي أعلن عن الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء وستدعم هذه الحزمة قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة”.

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