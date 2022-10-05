الاسبوع القادم.. مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بشأن اليمن

العالم- اليمن

وبحسب جدول الأعمال الشهرية للمجلس، فإن الاجتماع سينعقد صباح الخميس القادم، الموافق 13 أكتوبر الجاري، وسيكون على هيئة إحاطة تليها جلسة مشاورات مغلقة.

ومن المتوقع أن يقدم هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إحاطة إلى المجلس سيتناول فيها آخر تطورات ومستجدات الهدنة الأممية التي انتهت في الـ2 من أكتوبر الجاري دون التوصل إلى اتفاق لتجديدها بسبب الخلافات حول صرف المرتبات .

كما سيتناول مواصلته للجهود بشأن تجديد الهدنة، والمناقشات التي أجراها مؤخراً مع مختلف الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر على أمل الاتفاق على هدنة موسعة، وفق المقترح الذي قدمه.

وأضاف المجلس، بأنه من المتوقع أن يقدم مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج الاستجابة الإنسانية في البلاد، في ظل ما تعانيه الوكالات الإغاثية من فجوات تمويلية كبيرة تهدد بإيقاف ما تبقى من برامجها الإنسانية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين.

كما من المتوقع أيضاً أن يقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، إيجازاً حول سير عمل البعثة .