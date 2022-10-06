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حماس تنعى الشهيد علاء زغل من نابلس

حماس تنعى الشهيد علاء زغل من نابلس
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بكل فخر واعتزاز إلى الشعب الفلسطيني الصامد، وإلى الأمة العربية والإسلامية شهيد فلسطين المجاهد علاء نصر أحمد زغل (21 عامًا) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر، في نابلس.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيانٍ لها: إن "الشهيد ارتقى بعد ملحمة بطولية واشتباك قوي مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطارد المجاهد سليمان عمران بقوات كبيرة بعد ظهر الأربعاء، في قرية دير الحطب بنابلس".

وأكدت أنّ "هذه الملحمة البطولية التي يساند فيها المقاومون الشهيد البطل بعد محاصرته في المنزل، هي حلقة في سلسلة جهاد شعبنا الممتد والمتواصل حتى دحر الاحتلال".

وقالت: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبّيه، لنطيّر بتحية الثورة والانتفاضة لأهلنا الصامدين في الضفة، وفي كل مدننا الثائرة، وفي القلب منها القدس المحتلة".

وشددت على أن إبداع المقاومين بالضفة واستبسال المرابطين في الأقصى سيرسم لوحة النصر مهما طال الزمان.

واستشهد الشاب علاء الزغل، وأصيب آخرون في اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، يوم أمس، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال المطارد سلمان عمران بعد معركة باسلة نفدت فيها ذخيرته.

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