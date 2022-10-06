شاهد.. ايران تنتصر وشبكات التواصل تحتفي بهذا الانتصار

العالم - خاص بالعالم

اليوم وقد انتهت الأزمة تكشفت الحقائق ولم يبق سوى الخزي والعار الذي سيلاحق الكذابين والمُدلسين.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع حيث كتب لطف الفتاحي معلقا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة الحق والعدل والقوة والإقتدار، لولا إيران الثورة ولولا الإمام الخميني قدس سره لما بقي إسلام ولما بقي مبادئ وشرائع إنسانية في هذه الدنيا إيران انتصرت وسوف تنتصر دائما على كل الشياطين التي تتآمر عليها غربية أو صهيونية وعربية والخاتمة للمتقين".

وجاء في حساب فتى تهامة الثائر حول هذا الموضوع: "التصريح الامريكي الصهيوني ضد ايران مؤخرا يثبت فشل مؤامرتهم على زعزعة ايران من الداخل واثبات سيطرة ايران على الوضع وكشف كامل خيوط المؤامرة".

وكتب حيدر بن علي اللواتي مغردا حول هذا الموضوع: "اليوم غرد بايدن مصرحا بدعمه لاحتجاجات الشغب في ايران ومهددا بفرض عقوبات اضافية، موقف فيه دلالة ان خطة اشعال ثورة ملونة امريكية يرافقها حِراك جوكري عنيف قد فشلت، وتدخل بايدن المباشر هو لتخفيف احباط الجهات والدول المتورطة في المؤامرة".

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